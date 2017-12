Bush enfrenta protestos na Coréia do Sul O presidente dos Estados Unidos George W. Bush desembarcou hoje na Coréia do Sul, onde manifestantes realizavam protestos contra a sua visita. Bush, que acusou a Coréia do Norte de fazer parte do ?eixo do mal?, junto ao Irã e Iraque, chegou acompanhado da primeira dama, Laura Bush, depois de uma visita a Tóquio. Os manifestantes temem que tal rótulo crie uma nova tensão entre as Coréias. O avião que trouxe o casal presidencial pousou numa base militar norte-americana no centro de Seul. Na véspera de sua visita à zona desmilitarizada entre as Coréias, Bush falou de maneira conciliadora. ?Buscamos uma região na qual a zona desmilitarizada e as baterias de mísseis deixem de separar um povo com uma herança comum e um futuro compartilhado?, afirmou.