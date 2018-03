Bush enganou a todos sobre armas do Iraque, diz democrata Um presidenciável do Partido Democrata atacou o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, por ter ?exagerado? o perigo representado pelo Iraque nas semanas que antecederam a ofensiva. John Kerry, um dos principais pré-candidatos democratas à Casa Branca, que foi a favor do conflito, disse que Bush ?enganou a todos?. Ele afirmou que o Congresso vai investigar a fundo se o governo manipulou informações sobre armas de destruição em massa iraquianas. A principal explicação dada pelas autoridades em Washington para justificar a guerra contra o Iraque foi que o país estava escondendo armas de destruição em massa, mas, até agora, nenhum arsenal foi lá encontrado. O subsecretário de Defesa americano Douglas Feith afirmou à BBC que as armas de destruição em massa iraquianas serão encontradas. Segundo ele, o fato de que ainda não foram encontrados indícios significativos não significa que a guerra foi injusta. Colaboração O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Donald Rumsfeld, disse que alguns membros capturados do antigo regime iraquiano podem receber diminuições em suas penas, caso concordem em dar informações sobre o paradeiro de outros procurados. A possibilidade havia sido cogitada por deputados britânicos, que sugeriram a adoção da medida para determinar o paradeiro do ex-líder iraquiano Saddam Hussein, de seus filhos e de armas de destruição em massa. ?Nós pensamos bastante sobre isso, e é uma proposta perfeitamente razoável?, disse Rumsfeld, revelando que advogados ligados ao governo americano estão analisando a possibilidade. Nesta quarta-feira, as forças dos Estados Unidos anunciaram a captura de mais um membro do antigo regime no Iraque. Abid Hamid Mahmud Al-Tikriti era secretário de Saddam Hussein e o número quatro da lista de 55 procurados divulgada pelos americanos. As informações são do site da BBC em português. Para ler o noticiário da BBC, que é parceira do estadao.com.br, clique aqui.