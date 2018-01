Bush: "Enquanto eu for presidente não iremos parar de procurar bin Laden" O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, disse nesta sexta-feira que apesar de ter desmantelado a unidade especial destacada somente para a caça ao líder da Al-Qaeda, Osama bin Laden, a procura pelo terrorista está "longe de acabar". "É uma questão de tempo para achá-lo, a não ser que paremos de procurá-lo", afirmou Bush em uma coletiva de imprensa em Chicago. "Enquanto eu for presidente, continuaremos a procurar não só Bin Laden, mas qualquer outro que pense em atacar os EUA." A caça pelo terrorista saudita, que já dura cinco anos, foi até agora improdutiva. Na coletiva, Bush comentou ainda os problemas em relação à prisão de Guantánamo, afirmando que as convenções do Tratado de Genebra foram feitas para lidar com os exércitos de outros países e não com terrorista, e que por isso que elas não seriam aplicáveis a Guantánamo.