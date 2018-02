Bush entra na campanha; nem todos os republicanos o querem O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, não esconde sua disposição em participar da campanha eleitoral deste ano para o Congresso e a Casa Branca -- a questão é convencer os republicanos a quererem. O candidato do partido à Presidência, John McCain, diz querer a ajuda de Bush, inclusive com as doações que isso acarreta. Mas o senador toma cuidado em não se associar demais ao impopular presidente, especialmente na questão climática. Na terça e na quarta-feira, Bush participa de três eventos de arrecadação de doações para McCain, no Arizona e no Utah. Mas o presidente e o candidato só devem aparecer juntos em um evento, e mesmo assim longe da vista do público. Por isso, há quem pergunte se Bush ajuda ou atrapalha. "Por um lado, [os republicanos] querem manter distância do presidente, a fim de evitar que sejam vistos como um terceiro mandato de Bush, mas ao mesmo tempo precisam aproveitar a capacidade arrecadadora do presidente", disse Anthony Corrado, professor do Colby College, do Maine. Pesquisa Reuters/Zogby na semana passada apontou uma queda de mais 4 pontos percentuais na popularidade de Bush, que agora está em apenas 23 por cento. A popularidade do Congresso está ainda pior -- caiu 5 pontos e agora está em 11. Cumprindo a tradição de antecessores, Bush marcou eventos alheios à campanha durante a sua viagem de três dias por cinco Estados, o que dilui os enormes custos da comitiva presidencial, que devem ser bancados pelos candidatos. Mesmo já estando virtualmente garantido como candidato republicano, McCain está financeiramente bem atrás de seus rivais democratas, que ainda lutam pela indicação. O senador republicano angariou 18,5 milhões de dólares em abril, bem abaixo dos rivais Hillary Clinton (21 milhões) e Barack Obama (30,7 milhões). Para Corrado, o cacife político de Bush seria mais bem aproveitado no sul e no oeste dos EUA, embora as atenções ainda estejam voltadas para a disputa democrata. A Casa Branca disse que Bush e McCain devem posar juntos para fotos na terça-feira, algo que segundo Corrado pode ser usado pelos adversários. Além disso, os republicanos falam abertamente na dificuldade que devem enfrentar para manter a Casa Branca e recuperar a maioria no Congresso. Um dos principais fatores para isso é o fato de a guerra do Iraque ter durado bem mais que o previsto. Outra razão importante é a desaceleração econômica, acompanha de alta nos preços de alimentos e combustíveis. Nos últimos meses, os republicanos perderam para os democratas três eleições suplementares para vagas parlamentares em distritos habitualmente favoráveis ao partido conservador.