Bush entrega a Kissinger comissão para investigar 11/9 O presidente americano, George W. Bush, aprovou hoje a criação de uma comissão para investigar as falhas do governo para prevenir os atentados do 11 de setembro e apontou o ex-secretário de Estado Henry Kissinger para chefiar os trabalhos. Democratas disseram que Bush e outros altos funcionários da atual e de administrações anteriores poderão ser chamados para testemunhar sobre os eventos que levaram aos ataques que mataram mais de 3 mil pessoas. Kissinger prometeu uma ampla investigação, incluindo a análise de qualquer ligação entre a Arábia Saudita, aliada dos EUA, e a rede Al-Qaeda de Osama bin Laden, acusada pelos atentados contra o Pentágono e o World Trade Center. O governo Bush inicialmente se opôs à comissão, argumentando que a investigação do Congresso estava mais bem preparada para preservar os segredos de segurança nacional. Mas as famílias das vítimas dos ataques pressionaram Bush a aceitar a comissão.