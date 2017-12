Bush envia carta a mulher de piloto chinês O secretário de Estado dos EUA, general Colin Powell, disse hoje que o presidente George W. Bush enviará uma carta para a mulher do piloto chinês que está desaparecido desde que seu caça colidiu com um avião de espionagem americano. A mulher, Ruan Guoquin, enviou uma carta a Bush dizendo que o governo americano é ?covarde demais? para se desculpar pelo acidente. Powell definiu a decisão de Bush em escrever para a esposa do piloto como um ?gesto humanitário?.