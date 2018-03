Bush envia carta a presidente alemão O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, enviou uma carta de felicitações a seu colega da Alemanha, Johannes Rau, depois de algumas semanas sem contato com o governo alemão devido à recusa em apoiar os americanos na campanha contra o Iraque. Na carta, escrita por ocasião do 12º aniversário da reunificação alemã, comemorado hoje, Bush afirma que os Estados Unidos ficaram do lado da Alemanha durante a Guerra Fria e que "o fim do comunismo e a queda do Muro de Berlim representaram um grande sucesso as duas nações". Há dez dias, o presidente americano foi o único chefe de Estado a não telefonar ao chanceler alemão, Gerhard Schroeder, para felicitá-lo por sua vitória eleitoral. Durante a campanha, o chanceler fez questão de reforçar sua oposição a uma guerra contra o Iraque. A carta de Bush, escrita de próprio punho, foi considerada pelo governo alemão como um sinal de reaproximação depois das tensões e do silêncio que caracterizaram as relações bilaterais nas últimas semanas.