Bush envia condolências e pede para que futuro traga paz A Casa Branca divulgou um comunicado do presidente dos EUA, George w. Bush, após a morte do líder palestino Yasser Arafat. No texto, Bush diz que morte de Arafat é um momento significativo na história da Palestina. O presidente dos EUA também deseja ao povo palestino que o futuro traga a paz. A íntegra do comunicado: A morte de Yasser Arafat é um momento significativo na história da Palestina. Nós manifestamos nossas condolências ao povo palestino. Para o povo palestino, nós esperamos que o futuro traga paz e a realização de suas aspirações por uma Palestina independente e democrática, que está em paz com seus vizinhos. Durante o período de transição que virá pela frente, nós conclamamos a todos da região e em todo o mundo a se unirem para ajudar no progresso em direção a essas metas e em direção ao objetivo final da paz.