Bush envia delegação presidencial ao Líbano O presidente dos Estados Unidos George W. Bush anunciou neste sábado que irá enviar uma delegação ao Líbano para discutir com o primeiro-ministro libanês Fuad Siniora maneiras de reconstruir o país, deixado em ruínas depois de 34 dias de conflito entre Israel e o Hezbollah. Dina Habib Powell, ex-oficial da Casa Branca nascida no Egito e atual assistente da Secretaria de Estado de Promoção Educacional e Intercâmbio Cultural vai liderar a delegação, composta por cinco membros. Os demais participantes do grupo são Jeffrey Feltman, embaixador do Líbano nos EUA, John Chambers, presidente e CEO da Cisco Systems, Yousif Ghafari, presidente do conselho de administração da Ghafari Incorporation, e Ray Irani, presidente do conselho de administração, CEO e presidente da Occidental Petroleum Corporation. A Casa Branca anunciou ainda que Chambers, Ghafari e Irani, juntamente com Craig Barret, presidente do conselho de administração da ofIntel Corporation estão realizando um esforço em âmbito nacional para estimular as doações privadas para a reconstrução do Líbano. Nos próximos dias, o grupo vai pedir aos americanos que colaborem para um fundo criado para ajudar o povo libanês, informou a Casa Branca.