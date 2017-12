Bush envia mensagem ao Brasil sobre 11/09 A embaixada dos Estados Unidos distribuiu nesta manhã mensagem do presidente George W.Bush, transmitida aos países ontem à noite, por ocasião do primeiro ano dos atentados de 11 de setembro. O presidente americano afirma que seu país lembrará para sempre as grandes manifestações de amizade e apoio de todo o mundo e que em nome de todos os cidadãos dos Estados Unidos agradece a cada país que compartilha do sofrimento pela perda de vidas inocentes e da decisão de "eliminar da terra a nuvem negra do terror". "A história haverá de lembrar aquele dia não apenas como um dia de tragédia, mas também como dia de decisão, quando o mundo civilizado - irado - passou a agir. E os terroristas hão de lembrar onze de Setembro como o dia em que chegou para eles a hora da verdade", afirma a mensagem do presidente americano. Ao destacar a crueldade e a ambição dos inimigos, Bush disse que a coalizão dos países contra o terrorismo não se opõe a uma nação, mas sim a uma rede. "A vitória virá com o tempo, na medida em que desmantelarmos essa rede de maneira paciente e sistemática". "Antevejo o dia em que a ameaça do terror organizado tenha sido abatida. Quando esse dia chegar, muitos conflitos antigos serão vistos sob outro prisma. Sem o constante temor e ciclo de amargura que os terroristas espalham com sua violência, veremos que disputas antigas e sérias podem ser resolvidas pacificamente, no âmbito da razão, boa vontade e segurança mútua", concluiu o presidente americano, em sua mensagem. Veja nosso especial Veja o especial The New York Times-O Estado de S. Paulo