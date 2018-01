Bush envia mensagem de rádio aos cubanos O presidente George W. Bush expressou solidariedade com os cubanos que lutam para "desfrutarem a mesma liberdade e direitos que desfrutamos", numa mensagem por rádio, em espanhol, coincidindo com o Dia da Independência cubana. "Ditaduras não têm lugar nas Américas. Que Deus abençoe o povo cubano que luta por liberdade", disse Bush. A mensagem, gravada, foi divulgada na manhã de hoje pela Rádio Marti, uma estação do governo americano que transmite para Cuba. O presidente também planeja se encontrar, na noite de hoje, com dissidentes cubanos e ex-prisioneiros políticos, a fim de "ouvir suas histórias", informou o porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer. Na mensagem de 40 segundos, Bush anunciou: "Em nome do povo dos Estados Unidos, envio saudações à comunidade cubana. Minha esperança é de que o povo cubano desfrute, em breve, das mesmas liberdades e direitos de que desfrutamos". Hoje é o 101º aniversário da independência cubana da Espanha.