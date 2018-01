Bush enviará o irmão Jeb à Ásia O presidente norte-americano, George W. Bush, vai enviar o seu irmão ? o governador da Flórida, Jeb Bush ? e o secretário de Estado, Colin Powell, às áreas devastadas pelo maremoto na Ásia e na África. Não foram divulgados quais países eles visitarão. Jeb Bush e Powell farão parte de uma delegação norte-americana que viajará para a região no domingo para avaliar "em primeira mão" a necessidade de mais ajuda. Os Estados Unidos já prometeram doar US$ 35 milhões. A inclusão de Jeb Bush na delegação teria a ver com a sua experiência em zonas destruídas por causa dos furacões da Flórida. Segundo o vice-secretário de comunicação da Casa Branca, Trent Duffy, a presença do irmão do presidente indica "o alto nível de importância que o presidente deposita nesta delegação". Duffy fez as declarações do rancho de Crawford no Texas, onde o presidente está passando os últimos dias do ano. "Todos os americanos estão chocados e tristes com a trágica perda de vidas e a destruição na região do Oceano Índico", diz uma mensagem de Bush, lida por Duffy. Em Washington, o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Richard Boucher, rebateu críticas de que os Estados Unidos teriam demorado para reagir ao desastre. "O nosso esforço é forte e ativo", afirmou Boucher.