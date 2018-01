Bush enviará Powell ao Oriente Médio O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, disse nesta sexta-feira que enviará o secretário de Estado, Colin Powell, ao Oriente Médio para perguntar aos líderes israelenses e palestinos como eles agirão para manter o processo de paz em andamento. Powell deverá se encontrar com o primeiro-ministro eleito de Israel, Ariel Sharon, com o líder palestino, Yasser Arafat, e com os líderes do Egito, Arábia Saudita, Jordânia e Kuwait durante uma visita de cinco dias à região, que deverá ocorrer no final deste mês. Durante uma entrevista coletiva em Washington, Bush disse que pediu a Arafat, por telefone, para que este coopere com Sharon. "É muito importante dar ao recém-eleito líder de Israel uma chance para que ele forme o seu governo e uma chance para que ele faça o que disse que faria, ou seja, promover a paz na região", afirmou o presidente norte-americano.