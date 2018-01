Bush enviou terrível mensagem não apoiando Aristide, diz Kerry O senador John Kerry criticou o presidente George W. Bush por não ter protegido o líder eleito do Haiti, Jean-Bertrand Aristide. A "falta de visão" na política da Casa Branca enviou "uma terrível mensagem" para a região e para as democracias em geral, disse ele numa entrevista publicada hoje pelo jornal The New York Times. Kerry, virtual candidato presidencial do Partido Democrata, afirmou ao jornal que teria enviado uma força internacional para proteger Aristide no momento em que as forças rebeldes ameaçavam entrar na capital Porto Príncipe. "Eu estaria preparado para enviar tropas imediatamente, ponto final", disse Kerry. Para o senador, foi errado a administração Bush ter suspendido toda ajuda econômica a Aristide e, então, ajudar a levá-lo ao exílio, depois de dizer que os EUA não poderiam protegê-lo dos rebeldes. "Olha, Aristide não era um piquenique, e ele fez muitas coisas erradas", avaliou Kerry. Mas Washington "tinha entendimentos na região sobre o direito de um regime democrático pedir ajuda. E nós transgredimos todos eles. Acho que se tratou de uma terrível mensagem para a região, para as democracias, e é uma falta de visão". Na entrevista, Kerry afirmou que divisões dentro da equipe de política externa de Bush têm minado esforços de diplomacia preventiva e impedido que o secretário de Estado Colin Powell seja mais efetivo. "Não sei o que eles deixam ou não Powell fazer", frisou ao jornal. "Durante toda a sua administração, tem existido uma guerra entre o Departamento de Defesa e o Departamento de Estado e a Casa Branca". "Penso simplesmente que Powell - que conheço, gosto e admiro - nunca teve permissão de ser plenamente um secretário de Estado da forma que eu contemplo o secretário de Estado".