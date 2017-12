Bush escolhe ex-senador para embaixador na ONU O presidente dos EUA, George W. Bush, escolheu o ex-senador John Danforth, do Missouri, para ser o próximo embaixador dos Estados Unidos na ONU. Se confirmado pelo Senado, Danforth, um republicano popular com ambos os partidos, sucederá o atual embaixador, John Negroponte, escolhido por Bush para representar os EUA no Iraque. Desde 2001 Danforth é o enviado especial dos EUA ao Sudão, ajudando a negociar a paz na nação que vive há 21 anos sob guerra civil. Ele esteve no Senado por 21 anos.