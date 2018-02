Bush escolhe Negroponte como futuro embaixador no Iraque O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, pretende nomear o atual embaixador do país na ONU, John Negroponte, como o próximo embaixador americano no Iraque, informou um assessor da Casa Branca. O anúncio oficial da escolha será feito ainda hoje. Bush tirou Negroponte, de 64 anos, da iniciativa privada para ocupar o posto de embaixador na ONU. Em Nova York, Negroponte trabalha atualmente nas articulações para ampliar as forças de segurança internacionais no Afeganistão, após a saída do Taleban do poder. Negroponte assumirá o posto no Iraque quando os EUA entregarem o poder político para um governo iraquiano, o que deve ocorrer até 30 de junho. A principal autoridade dos EUA no Iraque, Paul Bremer, deverá deixar o país assim que for concluída a transição política.