Bush espera aprovação unânime de resolução para o Iraque O presidente George W. Bush previu uma aprovação unânime, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, da resolução que disciplina a transição de poder no Iraque. Ele se referiu ao texto como um ?catalisador de mudança? no Oriente Médio e um ponto de partida bem-vindo para a reunião do G-8. ?Houve quem dissesse que nunca conseguiríamos?, disse Bush a jornalistas durante uma reunião com o premier japonês Junichiro Koizumi. ?Se tudo for bem, será uma votação unânime?.