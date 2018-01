Bush está preocupado com queda das bolsas O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, afirmou estar preocupado com a queda dos mercados de ações e disse lamentar que as pessoas estejam perdendo dinheiro com isso. "Nossa economia está rateando. Eu lamento que as pessoas estejam perdendo dinheiro com suas carteiras de ações. Isso me preocupa", afirmou Bush, durante um discurso sobre seu projeto de corte de impostos em Nova Jersey. O presidente ressalvou que com as políticas corretas, estou confiante de que a economia vai se recuperar. "As políticas corretas, de política fiscal, significam devolver dinheiro ao povo, em linguagem simples. Ou, melhor ainda, não tomá-lo, em primeiro lugar", afirmou. Ele também confirmou que desistiu de sua promessa eleitoral de regulamentar a emissão de dióxido de carbono das indústrias por motivos ambientais. "Temos uma crise de energia na América, e precisamos lidar com ela com base no bom senso", afirmou Bush, destacando que os EUA precisam aumentar sua produção de energia.