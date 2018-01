Bush estuda novas sanções contra Cuba O presidente norte-americano, George W. Bush, estuda a possibilidade de adotar novas sanções contra o governo do presidente cubano, Fidel Castro, após a detenção de várias dezenas de opositores ao regime, revelou o New York Times. Segundo o diário, o governo Bush poderá assim impor uma proibição de transferências de fundos dos exilados cubanos para a sua família na ilha, o que representa algo como US$ 1 bilhão por mês. De acordo com o jornal, nenhuma decisão foi tomada ainda, mas Bush deverá fazer uma declaração sobre o assunto para condenar as prisões e garantir que os Estados Unidos não vão aceitar um exílio maciço de cubanos como aconteceu entre 1980 e 1994. A onda de repressão lançada pelo governo de Fidel Castro ficou marcada na semana passada pela condenação de 79 dissidentes pró-democracia a pesadas penas de prisão e à execução de três autores do seqüestro de um barco cubano.