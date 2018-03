Bush: EUA sediarão conferência global no 'futuro próximo' O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, anunciou nesta tarde que seu país vai sediar uma conferência internacional sobre a crise financeira global "no futuro próximo". "Estou ansioso para sediar essa reunião no futuro próximo (...), assim poderemos garantir que essa crise não aconteça novamente", afirmou Bush ao receber o presidente da França, Nicolas Sarkozy, e o presidente da Comissão Européia, José Manuel Barroso, na casa de campo presidencial, em Camp David, para conversas sobre a crise econômica. As informações são da Dow Jones.