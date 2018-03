Bush fala com presidente chinês sobre o Iraque O presidente dos EUA, George W. Bush, manteve hoje uma conversa telefônica com o presidente da China, Jiang Zemin, dando continuidade à articulação de apoio internacional para uma ação militar contra o Iraque. Segundo fontes da Casa Branca, Jiang disse a Bush que, para a China, os inspetores de armas da ONU devem ter mais tempo para trabalhar. Os EUA, por sua vez, querem que o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprove, de imediato, uma autorização explícita para o uso da força contra o regime de Saddam Hussein. A China, assim como a Rússia e a França - dois outros países que vêm se manifestando contra uma solução de força para a crise iraquiana - tem poder de veto sobre as decisões do Conselho.