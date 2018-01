Bush fala com retórica de Hitler, diz Khamenei O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, disse hoje que o presidente dos EUA, George W. Bush, se dirige ao mundo com a retórica do líder nazista Adolf Hitler, informou a agência de notícias oficial iraniana. "O presidente do país que afirma desfrutar de liberdade e direitos humanos fala com as pessoas do mundo usando a linguagem de Hitler", disse Khamenei em uma clara referência ao líder americano. Khamenei tem a palavra final em todas as questões de Estado no Irã e tem rejeitado veementemente conversações com Washington afirmando que qualquer tentativa de melhorar as relações entre os dois países não passa de "traição e estupidez". O Irã e os EUA cortaram relações diplomáticas depois que militantes tomaram a embaixada dos EUA em Teerã após a revolução Islâmica de 1979.