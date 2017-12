Bush fala em milhares de mortos O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, condenou duramente os ataques desta terça-feira contra Washington e Nova York e prometeu "encontrar os responsáveis e levá-los à Justiça". Em seu segundo pronunciamento a partir do Salão Oval da Casa Branca em sua presidência, Bush disse que os Estados Unidos retaliarão contra "aqueles que estão por trás destes atos maldosos" e contra qualquer país que os abrigue. De acordo com Bush, "milhares de vidas" foram perdidas nos atentados terroristas desta terça-feira. O presidente dos Estados Unidos disse que é difícil acreditar nos atentados desta terça, mas que os Estados Unidos vão reagir. Bush destacou que as estruturas de aço do World Trade Center balançaram, mas que a dignidade do povo americano não será afetada. Ele agradeceu as manifestações de apoio do mundo e disse confiar na capacidade de superação dos norte-americanos.