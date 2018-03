Bush fala para grupo de negros e diz que economia está melhorando Em uma rara aparição perante uma platéia de raça negra, o presidente americano, George W. Bush, disse que a economia dos EUA está melhorando e pediu ao Congresso que aprove um projeto para ajudar a população de baixa renda e os desempregados. ?A oportunidade e a esperança começam comuma economia florescente?, destacou Bush em um discurso na conferência da Liga Nacional Urbana. Sua apresentação faz parte de um esforço para reforçar as relações com um setor da sociedade americana que votou majoritariamente contra ele nas eleições de 2000. ?Nossa nação percorreu um longo caminho, e ainda nos falta muito a percorrer. Não nos deteremos, não descansaremos até conseguirmos estender os benefícios deste grande país a todos os seus setores?, disse o presidente perante um auditório de 1.500 pessoas. A Liga Nacional Urbana é menos crítica em relação às políticas de Bush do que a organização NAACP, da qual ele vem mantendo distância em seus 2 anos de governo. Em 2000, Bush obteve 9% dos votos negros, e tem evitado encontrar-se com membros de organizações negras mais populares, preferindo grupos minoritários que não criticam abertamente sua política.