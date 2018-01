Bush falará em cinco passos para reerguer o Iraque No discurso que fará esta noite sobre a situação no Iraque, o presidente dos EUA, George W. Bush, citará cinco passos para estabelecer a democracia no país árabe: transferir a soberania para um governo iraquiano; ajudar a estabelecer a segurança; encorajar ajuda internacional; continuar na renconstrução do país e estimular a realização de eleições. Trechos da fala foram adiantados pela assessoria da Casa Branca. ?A tarefa da América no Iraque não é apenas derrotar o inimigo, é dar força a um amigo, a um governo livre, representativo, que sirva ao povo e lute por ele?, dirá Bush. ?Quanto antes esse objetivo por atingido, antes nosso trabalho feito?. ?A história está em movimento, e tenderá à esperança ou tenderá à tragédia?, diz o texto liberado pela assessoria de Bush. O presidente tenta demonstrar que existe um impulso rumo à transferência do poder político para os iraquianos e no esforço americano de atrair mais países para o combate à rebelião e a reconstrução do país.