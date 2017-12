Bush falou com Annan sobre economias da AL Durante encontro de meia hora ontem com o secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, o presidente dos EUA, George W. Bush, discutiu a turbulência econômica entre alguns países da América Latina, disse uma fonte da Casa Branca. "Eles discutiram os problemas econômicos no Uruguai e na Argentina e brevemente a situação na Venezuela e as dificuldades enfrentados por uma série de países atualmente na América Latina", disse a fonte. Não foram revelados detalhes.