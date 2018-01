Bush fará discurso sobre o 11/9 em horário nobre O presidente dos EUA, George W. Bush, fará um discurso no horário nobre da televisão, direto do Salão Oval da Casa Branca, na segunda-feira, por ocasião do quinto aniversário dos ataques de 11 de setembro. O discurso ocorrerá após Bush visitar cada um dos locais onde os terroristas usaram aviões comerciais como armas para matar aproximadamente 3.000 pessoas: Nova York, Pensilvânia e o Pentágono, em Washington, O porta-voz da Casa Branca, Tony Snow, disse que o discurso do presidente não será de cunho político e durará entre 13 e 16 minutos. Segundo Snow, Bush refletirá sobre o que o 11 de setembro significou e como os Estados Unidos seguiram "em frente como um país fazendo uso das lições do 11 de setembro". Também foi divulgado que o Pentágono, no sábado, disponibilizará ao público uma visita a uma capela ecumênica e a memoriais construídos próximo à ala do edifício onde houve o choque do avião controlado pelos terroristas, em 2001. Um guia acompanhará grupos de pessoas durante a visita a uma pequena capela e a uma sala memorial adjacente, onde há uma placa com os nomes das 184 vítimas e um livro contendo fotos e descrições de cada uma delas. A primeira vez que esses locais foram abertos à visitação pública foi no 11 de setembro do ano passado. O público também poderá ver uma pedra de mármore, retirada dos escombros da ala sudoeste do Pentágono, que foi encaixada durante a reconstrução da seção destruída pelo avião.