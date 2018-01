Bush fará pronunciamento às 19 horas O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, fará uma breve declaração às 19h (de Brasília), sobre a queda do avião em Nova York, informou a Casa Branca. Em sua declaração, o presidente deve oferecer suas condolências às famílias das vítimas do vôo 587 da American Airlines. Bush estará acompanhado do ex-presidente da África do Sul Nelson Mandela.