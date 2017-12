Bush fará pronunciamento em espanhol George W. Bush se transformará no sábado no primeiro presidente dos Estados Unidos a pronunciar o tradicional discurso de rádio dos sábados em espanhol, segundo adiantou nesta quinta-feira o jornal Los Angeles Times. O diário publicou que Bush, que conhece superficialmente o idioma espanhol, fará , além do habitual discurso em inglês, um pronunciamento de três a cinco minutos em espanhol no salão oval da Casa Branca.