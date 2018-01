Bush fará pronunciamento sobre fim da guerra O presidente dos EUA, George W. Bush, vai se dirigir à nação a partir do porta-aviões USS Lincoln amanhã à noite. Ele vai dizer que as principais operações de combate no Iraque acabaram e que a reconstrução do país começou. O porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer, não deu nenhuma indicação de que Bush vai aproveitar a oportunidade para declarar vitória sobre o Iraque. O porta-voz disse que Bush vai falar com os norte-americanos sobre os motivos que levaram os EUA à guerra. O presidente vai abordar a necessidade de desarmar Saddam Hussein, libertar a população iraquiana e proteger os norte-americanos. O pronunciamento será às 22h (de Brasília). Veja o especial :