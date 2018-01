Bush fará pronunciamento sobre o Iraque no domingo O presidente George W. Bush fará um pronunciamento à nação sobre o Iraque na noite de domingo, em meio ao aumento de baixas americanas e das críticas em relação à sua estratégia na guerra contra o terrorismo. A última vez que Bush fez um discurso sobre o tema foi em 1º de maio, quando pousou com um caça no porta-aviões USS Abraham Lincoln e declarou que "as grandes operações de combates no Iraque terminaram". Bush falará da Casa Branca por cerca de 15 minutos às 20h30 (locais). O secretário de imprensa da Casa Branca, Scott McClellan, disse que o presidente se concentrará nos progressos alcançados e "nas nossas necessidades futuras". O discurso será feito três dias depois que candidatos democratas à presidência, num debate em Albuquerque, afirmaram que Bush colocou desnecessariamente em risco tropas americanas e afastou os EUA de seus aliados. Até nesta sexta-feira, 287 americanos já morreram no Iraque, a maioria - 149 - depois que Bush declarou os grandes combates encerrados.