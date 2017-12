Bush faz colonoscopia e Cheney assume Casa Branca O presidente dos EUA, George Bush, será submetido a uma colonoscopia neste sábado. Como ele será sedado, o vice-presidente Dick Cheney assumirá a Presidência por um breve período. Segundo a Casa Branca, será a primeira vez que um vice-presidente norte-americano assume a Presidência por esse motivo. Isso não aconteceu nem mesmo quando Ronald Reagan foi baleado e submetido a uma cirurgia em 1991. Bush, que completa 56 anos no dia 6 de julho, disse que será submetido a uma colonoscopia pela terceira vez. O procedimento visa verificar a presença de tumores no intestino. Em julho de 1998, dois pólipos benignos foram removidos. Sobre a transferência do poder para Cheney, Bush disse: "Eu sou o primeiro presidente a fazer isso por causa desse tipo de exame físico. Estamos em guerra e eu quero ser supercauteloso", disse. "Os médicos recomendaram que eu fizesse outro exame porque, na última vez, eles encontraram alguns pólipos benignos. Por isso, este é um exame de rotina", afirmou Bush. O presidente disse sentir-se "muito bem" e "sem sintomas, sem sinais". Um funcionário da Casa Branca afirmou que o exame deve durar cerca de uma hora. Cheney, de 61 anos, tem um histórico de problemas cardíacos. As informações são da Associated Press, citada pela Dow Jones.