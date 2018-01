Bush faz piadas em jantar oferecido à imprensa O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, fez piadas sobre membros de seu gabinete, sobre seu rival democrata e até sobre si mesmo, durante um jantar de gala oferecido à imprensa na Casa Branca. Durante o 60º jantar anual da Associação de Correspondentes de Rádio e Televisão, na noite de ontem, Bush coordenou uma exibição de slides à qual chamou de "Álbum do Ano Eleitoral da Casa Branca". Nas imagens, ele e alguns membros de seu governo aparecem em situações inusitadas. Em uma fotografia, Bush procura, sem sucesso, alguma coisa embaixo de um móvel. "Essas armas de destruição em massa têm que estar em algum lugar", brincou ele, dirigindo-se aos cerca de 1.500 convidados para o jantar. Em outra imagem, o vice-presidente Dick Cheney segura os dedos indicadores a poucos centímetros de distância. Sobre essa foto, Bush disse: "Sempre que perguntamos alguma coisa a ele, ele responde: ´Deixe-me ver o que meu pequeno amigo me diz.´" Depois, Bush aparece fazendo uma careta em conversa com sua conselheira de Segurança Nacional, Condoleezza Rice. Bush disse que estava tentando explicar a ela a política externa de seu desafiante nas eleições de novembro, o senador democrata John Kerry. Bush também mostrou-se jogando cartas a bordo do Air Force One e brincou dizendo que estava a caminho de uma reunião de cúpula internacional e usava um baralho especial para tentar memorizar os nomes dos líderes que estava prestes a encontrar.