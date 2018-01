Bush faz visita de surpresa às tropas no Iraque O presidente George W. Bush fez uma visita de surpresa hoje, no feriado americano de Ação de Graças, às tropas dos EUA em Bagdá. O presidente viajou num vôo secreto. Esta foi a primeira passagem de um presidente americano pelo Iraque. O Força Aérea Um pousou no Aeroporto Internacional de Bagdá ainda no escuro. Preocupações com a segurança foram ampliadas pelo ataque de sábado, com míssil, a um avião de carga da DHL. Bush passou poucas horas em solo, limitando a visita a um jantar no aeroporto com soldados americanos. As tropas esperavam que o hóspede especial fosse L. Paul Bremer, o administrador americano do Iraque, e não o presidente. O segredo da viagem só foi quebrado quando o avião oficial já tinha pousado.