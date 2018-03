Bush felicita Prodi por sua vitória eleitoral na Itália O presidente americano, George W. Bush, ligou nesta sexta-feira para o líder de centro-esquerda italiano, Romano Prodi, para felicitá-lo por sua vitória nas eleições gerais dos últimos dias 9 e 10, informou nesta sexta a coalizão União. "Durante o vôo no Air Force One rumo à Califórnia, o presidente Bush expressou seu desejo de poder começar, o mais rápido possível, a trabalhar com o novo governo italiano", segundo um comunicado da União, a aliança liderada por Prodi. Bush também manifestou "sua esperança de poder reunir-se pessoalmente com o presidente Prodi em breve", acrescenta o texto, que acrescenta que ambos os líderes "vão reunir-se na próxima cúpula do G8, prevista para julho em São Petersburgo". A Corte Suprema italiana confirmou na quarta-feira os resultados das recentes eleições, nas quais Prodi venceu o atual primeiro-ministro, Silvio Berlusconi, por uma apertada margem de apenas 25 mil votos. Berlusconi, um dos mais fiéis aliados de Bush na Europa, ainda não reconheceu publicamente a vitória de Prodi.