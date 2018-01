Bush felicita Sharon por vitória eleitoral O presidente dos EUA, George W. Bush, felicitou Ariel Sharon por sua vitória sobre o primeiro-ministro em exercício de Israel, Ehud Barak, e expressou ao governante eleito sua intenção de colaborar com ele na busca da "paz e da estabilidade" no Oriente Médio, informou a Casa Branca. Bush telefonou a Sharon pouco depois que Barak admitiu sua derrota eleitoral. "O presidente demonstrou ao primeiro-ministro eleito Sharon seu desejo de colaborar com ele, especialmente no que diz respeito a promover a paz e a estabilidade na região", disse o porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer.