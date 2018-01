Bush festeja aniversário ao lado do pai Em seu 55º aniversário, comemorado nesta sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, relaxou bastante, trabalhou um pouco e até jogou uma partida de golfe com seu pai, na casa da família em Kennebunkport, Maine, transformada por Bush pai em uma "Casa Branca de verão", quando exerceu a presidência do país, entre 1989 e 1992. Bush recebeu um comunicado de felicitação do presidente da Rússia, Vladimir Putin. "Quero telefonar para ele depois", disse aos jornalistas, a quem explicou que não pôde atender à ligação do chefe de Estado russo. Mas passou duas horas e meia jogando golfe com seu pai. Quando for conversar com Putin, Bush disse que pretende "falar sobre o Iraque, os Bálcãs e a Macedônia".