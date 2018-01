Bush fixa condições para Estado palestino O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, estabeleceu, nesta quinta-feira, duras condições para a criação de um Estado palestino, dizendo que ele não pode ser baseado no "terror e na corrupção" e deve ser democrático. Durante uma entrevista coletiva, Bush voltou a citar a presença de Israel na Cisjordânia como ocupação e disse que ela deve acabar, para que os palestinos tenham um Estado independente. Mais uma vez, o presidente norte-americano não especificou quanto território Israel terá de ceder para que os palestinos abriguem sua pátria. As questões mais críticas deverão vir à tona durante reunião prevista para a próxima terça-feira, na Casa Branca, entre Bush e o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon. No mês passado, ao exigir que Israel encerrasse sua incursão em busca de suspeitos de terrorismo, Bush disse que a ocupação deveria acabar, de acordo com resoluções do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) adotadas em 1967 e 1973. As resoluções não especificam se Israel deve retirar-se totalmente das terras árabes ocupadas durante a Guerra dos Seis Dias, em 1967, e que os países árabes não conseguiram retomar em 1973, durante a Guerra do Oriente Médio. Mas líderes árabes e europeus insistem na retirada completa das tropas do Exército judeu. O secretário-geral da ONU, Kofi Annan, que esteve em Washington nesta quinta-feira para conversar sobre o conflito árabe-israelense com o secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, qualificou a ocupação israelense de ilegal. Bush não fez o mesmo. Até hoje, Jimmy Carter foi o único presidente norte-americano a qualificar de ilegal a ocupação dos territórios árabes por parte de Israel. Bush, porém, se manteve firme ao dizer o que espera dos palestinos. Contra uma onda de críticas por parte da Autoridade Palestina e de palestinos em geral, Bush estabeleceu as bases para o futuro. "Um Estado palestino deve ser conquistado por meio da negociação do fim da ocupação", declarou. "E este Estado não pode ter como bases o terror e a corrupção. Um Estado palestino deve ter como base os princípios mais importantes, para que haja liberdade e prosperidade; são eles a democracia e os mercados abertos, a aplicação das leis, a administração transparente, o acesso aos documentos e o respeito às liberdades individuais e à sociedade civil." Ele disse que seu objetivo é a criação de um Estado palestino capaz de viver em paz com Israel e que esteja pronto para atender às carências do povo palestino. Bush disse também que progressos importantes foram feitos rumo ao fim do violento conflito no Oriente Médio. Em pronunciamento após um encontro com líderes europeus, o presidente norte-americano disse esperar que mais progressos ocorram na próxima semana, quando receberá as visitas de Sharon e do rei Abdullah II, da Jordânia. "Estou otimista, e obtivemos um grande avanço", disse. "Há uma semana, Yasser Arafat estava preso em seu gabinete em Ramallah. Hoje ele está livre para exercer sua liderança." Ao mesmo tempo, Bush disse esperar que o líder palestino "demonstre liderança" e denuncie o terrorismo. "É claro que Israel também tem suas responsabilidades", garantiu Bush. Líderes da União Européia (UE) apoiaram os esforços diplomáticos dos Estados Unidos. "Damos a maior importância ao trabalho que podemos desenvolver em conjunto no Oriente Médio", disse o primeiro-ministro da Espanha, José María Aznar, cujo país ocupa durante este semestre a presidência rotativa da UE. Porém, um sangrento impasse na Basílica da Natividade, em Belém, afundou boa parte dos esforços para levar israelenses e palestinos a uma negociação, revelou nesta quinta-feira uma fonte do governo norte-americano. Soldados israelenses dispararam contra palestinos que andavam pela Praça da Manjedoura, matando um e ferindo pelo menos dois, que retornaram para a igreja, informou o Exército. Os palestinos atiraram de volta. Este foi um recuo não apenas para a diplomacia norte-americana mas também para Israel, concluiu a fonte.