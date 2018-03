Bush foi comunicado sobre operação no Iraque Os Estados Unidods estão investigando se os dois filhos de Saddam Hussein estão entre os quatro mortos no tiroteio ocorrido hoje em Mosul, ao norte do Iraque. Segundo autoridades norte-americanas, o secretário de Defesa, Donald H. Rumsfeld, comunicou pessoalmente o presidente George W. Bush sobre a operação. A Casa Branca informou que não pode confirmar ainda se os filhos de Saddam estão mortos. A rede de TV norte-americana MSNBC informou que o governo dos Estados Unidos e fontes militares disseram haver forte possibilidade - de pelo menos 80% ou maior - de que os filhos do ex-presidente iraquiano Saddam Hussein tenham sido mortos durante o tiroteio ocorrido em Mosul. De acordo com a MSNBC e com a CNN, os corpos não estão em condições de reconhecimento e talvez seja necessário realizar teste de DNA para identificação. Entre os mortos pode estar um neto de 14 anos de Saddam. As informações são da Dow Jones.