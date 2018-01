Bush homenageia ex-prisioneiros de guerra O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, foi acompanhado neste domingo, num serviço religioso de Páscoa em Forte Hood, no Texas, por dois dos sete ex-prisioneiros de guerra dos EUA libertados no Iraque. David Williams e Ronald Young, pilotos da 1ª Divisão de Cavalaria, tinham sido capturados quando o helicóptero Apache em que estavam foi abatido no Iraque. Os dois foram cumprimentados por Bush. Além deles, os outros cinco ex-prisioneiros também já estão nos EUA. Os sete chegaram sábado à noite a Fort Bliss e Fort Hood (Texas), onde foram recebidos como heróis. Os sete soldados americanos ficaram três semanas em poder dos militares iraquianos. Antes de chegarem aos Estados Unidos, receberam assistência médica e psicológica no hospital americano Landstuhl, na Alemanha. Outra ex-prisioneira dos iraquianos, a soldado Jessica Lynch, resgatada em um hospital no sul do Iraque no dia 1º, recupera-se em um hospital militar de Washington.