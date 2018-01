Bush inclui Clinton em delegação ao Timor Leste O ex-presidente americano Bill Clinton integrará a delegação oficial que participará de uma cerimônia no Timor Leste em 20 de maio, segundo decidiu o atual mandatário, George W. Bush. Na realidade, o ex-presidente democrata nunca escondeu seu desejo de utilizar sua experiência para exercer um papel ativo na política externa americana, e já havia se oferecido para colaborar na solução da crise no Oriente Médio. Até agora, Bush havia ignorado a disponibilidade de seu antecessor, pelo menos em relação ao conflito israelense-palestino, mas decidiu colocá-lo na delegação oficial que assistirá à cerimônia em comemoração à independência do Timor Leste. Clinton havia pedido à ONU o envio de forças de paz a esse país asiático logo que tropas militares indonésias iniciaram ali uma campanha de violência, após um referendo através do qual a população aprovou a independência do país. Por outro lado, não é estranha a participação de ex-presidentes em cerimônias internacionais como membros da delegação americana. Durante seu mandato, Clinton convidou George Bush pai a comparecer aos funerais do ex-primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin e do rei Hussein da Jordânia.