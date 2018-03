Bush indica general de origem árabe para comando militar O presidente americano, George W. Bush, escolheu um general de origem árabe para substituir Tommy Franks no Comando Central Militar dos Estados Unidos. O substituto do homem que liderou a campanha do país na guerra no Iraque será John Abizaid, neto de imigrantes libaneses e segundo na hierarquia militar. Abizaid freqüentou uma universidade da Jordânia e tem mestrado em Estudos do Oriente Médio pela Universidade de Harvard. Ele se intitula um amante do mundo árabe. Tommy Franks deve se aposentar no próximo mês, informou a BBC Se confirmado no posto, o general Abizaid terá sob o seu comando as operações militares dos Estados Unidos numa região que vai do leste da África à Ásia Central, incluindo a maior parte do Oriente Médio. O Afeganistão e o Iraque, países em que Washington enfrenta situações difíceis envolvendo milhares de soldados, estarão sob a alçada do novo general, cuja indicação tem de ser ratificada pelo Senado. Abizaid era um integrante de alto escalão do Estado-Maior Conjunto do Pentágono e foi diretor da renomada academia militar de West Point. Ele também liderou um batalhão encarregado de distribuir ajuda no norte do Iraque após a Guerra do Golfo, em 1991, e comandou um pelotão durante a invasão americana de Granada, em 1983.