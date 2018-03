Bush inicia último giro europeu O presidente dos EUA, George W. Bush, iniciou ontem sua última viagem pela Europa antes de deixar a Casa Branca, em janeiro do ano que vem. Durante a visita, Bush deverá tratar com os principais líderes europeus temas como a ascensão da Rússia, a guerra no Afeganistão, a situação política da Sérvia, o programa nuclear iraniano, mudanças climáticas e uma melhor estratégia para a obter um acordo de paz no Oriente Médio. A primeira parada do presidente será na Eslovênia, onde participará de uma cúpula entre EUA e União Européia (UE). Até o dia 16 de junho, ele ainda passará por Alemanha, Itália, França e Grã-Bretanha, que estão entre os principais parceiros de Washington durante seu governo. Finalizando a viagem, Bush será recebido pelo papa Bento XVI, no Vaticano.