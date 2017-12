Bush inicia visita ao Japão O presidente dos EUA, George W. Bush, chegou ao Japão nessa manhã, iniciando um tour de seis dias pela Ásia e Austrália. Aproveitando a vitória do país na Organização das Nações Unidas (ONU), que aprovou a criação de uma força internacional para atuar no Iraque, Bush deve intensificar as pressões para que os países da região tenham participações mais ativas na reconstrução do Iraque após a deposição do presidente Saddam Hussein. No encontro marcado para as 10h (de Brasília) com o primeiro-ministro japonês, Junichiro Koizumi, Bush também deverá fazer comentários sobre a política intervencionista do país no mercado cambial para frear a valorização do iene. As indústrias e políticos norte-americanos argumentam que os esforços do Japão e da China para manterem suas respectivas moedas em níveis fracos ante o dólar têm custado empregos no solo norte-americano.