Bush insiste em derrubar Saddam Hussein O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, reiterou durante entrevista coletiva à imprensa que quer derrubar o presidente do Iraque, Saddam Hussein, do poder. Contudo, quando foi questionado se ele pretende cumprir essa promessa no seu primeiro mandato, Bush recusou-se a responder, dizendo que isso era hipotético. O presidente disse que o mundo seria mais seguro se Saddam fosse retirado do poder. Ele também minimizou a reportagem publicada pelo The New York Times, que divulgou a possível estratégia militar dos EUA num ataque contra o Iraque, classificando-a como um vazamento de quinto escalão. Mas Bush disse que ele está disposto a usar "todos os instrumentos" contra o Iraque. Sobre outras questões, o presidente disse que a guerra contra o terrorismo está indo bem, mas ele reconheceu que não sabe se o terrorista Osama Bin Laden está vivo ou morto. "Se ele está vivo, nós vamos pegá-lo. Se ele está morto, nós o pegamos", disse.