Bush inspeciona donativos para crianças afegãs O presidente dos EUA, George W. Bush, realizou uma despedida presidencial do primeiro carregamento de donativos para as crianças afegãs, pagos com o dinheiro doado pelas crianças americanas. Bush começou a campanha entre as crianças nas semanas seguintes aos ataques terroristas de 11 de setembro em Nova York e Washington. Seu objetivo foi mostrar ao mundo que a guerra é da América com os terroristas e quem os ajuda, e não com o povo afegão. "O presidente acredita que essa é uma boa maneira de as crianças da América ajudarem na nossa campanha de socorro às crianças necessitadas e suas famílias no Afeganistão", disse o porta-voz da Casa Branca, Scott McClellan. Bush visitou hoje a Cruz Vermelha em Windsor, Maryland, e conferiu os primeiros 10.101 pacotes de kits de socorro. Eles serão levados ao Afeganistão em um avião cedido pela Federal Express. O presidente americano havia pedido às crianças americanas e suas famílias que contribuíssem com um dólar ou com o que pudessem doar. A campanha acabou por arrecadar US$ 1,5 milhão. O secretário de imprensa da Casa Branca, Ari Fleischer, disse que os suprimentos, que vão de meias a brinquedos e cadernos escolares, foram doados com a intenção de "trazer um pouco de diversão às crianças que estão enfrentando essa terrível batalha".Leia o especial