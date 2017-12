Bush irá à Europa tentar estreitar laços O presidente dos EUA, George W. Bush, irá à Europa após tomar posse em seu segundo mandato, em janeiro, numa tentativa de comunicar metas e valores comuns aos países europeus críticos da guerra no Iraque e dos rumos da política externa americana. "Em meu segundo mandato, trabalharei para aprofundar nossos laços transatlânticos com as nações da Europa", disse o presidente durante entrevista coletiva ao lado do premier britânico, Tony Blair. "Precisamos combinar a força e o propósito moral da Europa e dos EUA para efetivamente combater o terror e superar a pobreza, a doença e o desespero, levar adiante a dignidade humana e a liberdade", afirmou Bush, acrescentando que a viagem ocorrerá "o quanto antes" em 2005.