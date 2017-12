Bush lamenta a morte de Gerald Ford O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, lamentou nesta quarta-feira a morte do ex-presidente Gerald Ford, a quem definiu como "um grande americano", cuja "admirável conduta" ajudou a superar um momento de "confusão nacional e divisão" no país. "O presidente Ford foi um grande americano que ofereceu muitos anos de dedicado serviço a seu país", indicou Bush em um breve comunicado divulgado pela Casa Branca pouco depois de a viúva de Ford, Betty, anunciar sua morte. Bush lembrou que Ford "assumiu a Presidência em um momento de confusão nacional e divisão" e "com sua discreta integridade, seu bom senso e sua amabilidade instintiva ajudou a curar a nação e a restaurar a confiança pública na Presidência". O presidente dos EUA acrescentou que "o povo americano sempre admirará a devoção de Gerald Ford pelo dever, seu caráter e a honorável conduta de sua administração". "Choramos a perda de um líder como ele e o nosso 38º presidente sempre ocupará um lugar especial na memória da nossa nação", concluiu.