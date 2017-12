Bush lamenta morte de chinês O presidente dos EUA, George W. Bush, disse pela primeira vez hoje que "lamenta" a morte de um piloto chinês, em virtude da colisão de sua aeronave com um avião de espionagem norte-americano, no mar do Sul da China. Bush também repetiu seu alerta que Pequim deve libertar os 24 tripulantes americanos, que estão detidos na China. "Eu quero deixar isso claro. Primeiro, eu lamento a morte do piloto chinês e lamento que um dos aviões (da China) tenha se perdido. Nossas preces vão para o piloto e sua família. Nossas preces também estão com nossos homens e mulheres, e eles devem voltar para casa", disse o presidente norte-americano. "Nossa mensagem para os chineses é que não podemos permitir que este incidente desestabilize nossas relações. Nosso relacionamento com a China é muito importante. E eles precisam compreender que é hora de nosso pessoal voltar para casa", disse Bush. Apesar de ter destacado que quer manter boas relações com a China, o presidente dos EUA também disse que "os chineses devem dar o passo". Ele afirmou que os EUA estão contatando a China através de diversos canais diplomáticos e que a sua "missão" era trazer a tripulação de volta.