Bush "lamenta" morte de civis "O presidente (George W. Bush) sempre lamenta a perda de vidas inocentes", disse o porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer, referindo-se ao crescente número de civis mortos em decorrência dos bombardeios aéreos e das ações das tropas terrestres da coalizão. Fleischer responsabilizou Saddam Hussein e seus soldados por essas mortes, e os acusou de utilizar a população como escudos humanos. Ele considerou que é questão de tempo para que todos os iraquianos se dêem conta de que a operação militar está sendo feita em seu benefício. Em Doha, no Catar, o general americano Tommy Franks, chefe do Comando Central, também lamentou, por meio de um porta-voz, a morte de mulheres e crianças num posto de controle de estrada em Najaf, depois de serem alvo dos disparos de soldados dos EUA. "Infelizmente, tratou-se de uma tragédia", disse o porta-voz. A versão oficial indica que foram sete os civis mortos e dois os feridos no episódio, mas o jornal The Washington Post informou dez mortes. Segundo fontes do Pentágono, os funcionários americanos e britânicos temem que o número crescente de mortes entre a população civil torne ainda mais difícil a tarefa de "conquistar corações e mentes" dos iraquianos. Veja o especial :